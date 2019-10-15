13 إصدارا جديدا عن المركز القومى للترجمة

صدر حديثًا عن المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، 13 إصدارًا متنوعًا، حيث صدرت الطبعة العربية من كتاب "تاريخ البحر الأحمر.. من ديليسبس حتى اليوم" بجزئيه، من تأليف روجيه جوانت داجنت ومن ترجمة وتقديم حسن نصر الدين.



والجزء الثانى من "القاموس الموسوعى فى العلوم النفسية والسلوكية والطب النفسى"، من تحرير جارى ر.فاندنبوس، والإصدار الثالث هو "التسونامى السياسى.. تحليل للأحداث فى شمال إفريقيا والعالم العربى" من تأليف سيرجى كورجينيان ومن ترجمة ممدوح سيد مصطفى عزمى، ومن سلسلة ميراث الترجمة "العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى" من ترجمة عبد الحليم النجار ومحمد يوسف فوزى، و"أفريقيا الحاضر والمستقبل" من تأليف ف.م تتارينسيف ومن ترجمة ممدوح سيد مصطفى.



و"الطفل فى مصر القديمة.. مكانة الطفل فى الأسرة والمجتمع من خلال نصوص وصور مصرية قديمة" من تأليف إريكا فويشت ومن ترجمة مصطفى عبد الباسط، ومن سلسلة الإبداع القصصى "فورميو" من تأليف ترنتيوس ومن ترجمة وتعليق ودراسة حاتم ربيع حسن، ومن سلسلة الإبداع القصصى رواية "براين" من ترجمة وتقديم أمينة رشيد وسيد البحراوي ومن تأليف كريستيان جايي.



و"رحلة الى الحجاز ومصر" من تأليف الأمير أحمد حسين خان ومن ترجمة جلال السعيد الحفناوى، "كيف أصبح العهد القديم كتابًا تدوين إسرائيل القديمة" من ترجمة أحمد عبد المقصود الجندى ومن تأليف ويليم م.شنيدويند،"الدولة المصرية القديمة منبع حضارة مصر.. ما يقرب من 8000 الى 2000 قبل الميلاد" من تأليف روبرت ج.ونيك ومن ترجمة نيرمين كامل ،"الصناعات التعليمية " من تأليف بيير موجلان ومن ترجمة إيمان حجاج.



وأخيرا تأتى "قصص قصيرة لست عشر كاتبة نيجيرية " من تحرير توين أديوالى ومن ترجمة رانيا خلاف.