قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان
مدبولي يتفقد أول أتوبيس برمائي مصري الصنع لتعزيز النقل السياحي في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: النقل الذكي رافعة للاقتصاد الوطني وداعم مباشر لخطة الدولة في ترشيد الإنفاق وتحفيز الاستثمار

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان
حسن رضوان

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  للدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، يجسد حرص الدولة على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية.

 أهم محاور الإصلاح الاقتصادي

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ  أن مشروعات النقل الذكي تمثل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي، لما تسهم به في رفع كفاءة البنية التحتية، وتقليل الهدر في الموارد العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، بجانب دورها في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة والصناعة.

وأضافت أن المعرض يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين قطاعي النقل والصناعة، بما يخلق فرصًا استثمارية جديدة، ويسهم في زيادة الناتج المحلي، مؤكدة أن مشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة تعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو رغم التحديات العالمية.

واختتمت عضو لجنة الخطة والموازنة تصريحها قائلة:"النقل الذكي ليس مجرد تطوير للبنية التحتية، بل هو استثمار في المستقبل، يترجم رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي متكامل يواكب التطور العالمي ويخدم المواطن المصري."

النقل الذكي اقتصاد الوطني ترشيد الإنفاق وتحفيز الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 9-11-2025

ترشيحاتنا

أمال ماهر

أمال ماهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

ماسك القهوة

ماسك القهوة.. سر نضارة البشرة ومقاومة علامات الإرهاق

يخني لحمة

طريقة عمل يخني اللحمة

بالصور

إسراء عبد الفتاح وحمدى المرغني في رحلة نيلية| شاهد

إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد