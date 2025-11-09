برلمانية: النقل الذكي رافعة للاقتصاد الوطني وداعم مباشر لخطة الدولة في ترشيد الإنفاق وتحفيز الاستثمار

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، يجسد حرص الدولة على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية.

أهم محاور الإصلاح الاقتصادي

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ أن مشروعات النقل الذكي تمثل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي، لما تسهم به في رفع كفاءة البنية التحتية، وتقليل الهدر في الموارد العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، بجانب دورها في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة والصناعة.

وأضافت أن المعرض يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين قطاعي النقل والصناعة، بما يخلق فرصًا استثمارية جديدة، ويسهم في زيادة الناتج المحلي، مؤكدة أن مشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة تعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو رغم التحديات العالمية.

واختتمت عضو لجنة الخطة والموازنة تصريحها قائلة:"النقل الذكي ليس مجرد تطوير للبنية التحتية، بل هو استثمار في المستقبل، يترجم رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي متكامل يواكب التطور العالمي ويخدم المواطن المصري."