تونس تطلق حملة للترويج لمواقعها الأثرية لتعزيز السياحة الداخلية

قالت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن وسائل الإعلام التونسية اهتمت خلال الأيام الماضية بتسليط الضوء على المبادرة الحكومية الجديدة التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الترويج للسياحة الأثرية في مختلف أنحاء البلاد، وجاءت هذه المبادرة في شكل حملة وطنية واسعة شملت نشر صور ولوحات ضخمة في المداخل الرئيسية للمدن التونسية وعلى الطرق المؤدية إلى أبرز المعالم والمتاحف الأثرية، في محاولة لتقديم هذه المواقع بروح فنية وجمالية تعكس قيمتها التاريخية والثقافية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الحملة تركز على إبراز التنوع الكبير الذي يميز التراث التونسي، من خلال التعريف بأهم المعالم والمواقع التي تروي تعاقب الحضارات على تونس عبر العصور، مثل القرطاجيين والرومان والعرب، كما تهدف المبادرة إلى تشجيع التونسيين على اكتشاف كنوز بلادهم الأثرية وتعزيز السياحة الداخلية، خاصة في ظل وجود مواقع ما زال كثيرون يجهلون أهميتها أو لم يسبق لهم زيارتها.

وتابعت أن الحملة الترويجية شملت عددا من المواقع والمتاحف البارزة، من بينها متحف باردو الشهير، والموقع الأثري بقرطاج، وموقع أوذنة التاريخي، إلى جانب متحف التاريخ الإسلامي بمدينة رقادة بالقيروان وسط البلاد.