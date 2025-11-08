قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
رياضة

3 محكمات مصريات يشاركن في إدارة منافسات بطولة اتحاد شمال إفريقيا للسيدات

منتخب السيدات
يسري غازي

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز ثلاث محكمات، للمشاركة في بطولة اتحاد شمال افريقيا للسيدات، التي تقام في تونس.

وتقام البطولة خلال الفترة من 24 الجاري، وتمتد فعالياتها إلي يوم 2 ديسمبر  المقبل، في مدينتي تونس وسوسة وحسب نظام البطولة، وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل منها ثلاثة منتخبات، على أن يلعب أول كل مجموعة لتحديد بطل البطولة، فيما يلتقي ثان المجموعة الأولى والثانية لتحديد المركز الثاني، وثالث كل مجموعة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.

بطولة شمال إفريقيا للكرة النسائية التي تستضيفها دولة تونس خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2025 بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا والأردن.

ثلاثي المحاكمات المصريات المقرر مشاركتهم في إدارة منافسات بطولة اتحاد شمال إفريقيا في تونس ادهم: اية خالد عنتر حكما للساحة ويعاونها الثنائى نادين محمد واشرقت قنديل كمساعدين.

ويشارك منتخب مصر للسيدات تحت 20 عاما بقيادة أميرة يوسف ضمن منافسات بطولة اتحاد شمال افريقيا بعد موافقة اتحاد الكرة استعدادا للمشاركة في قادم البطولات.

منتخب السيدات محكمات اتحاد شمال افريقيا اتحاد الكرة أميرة يوسف

