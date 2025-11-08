3 محكمات مصريات يشاركن في إدارة منافسات بطولة اتحاد شمال إفريقيا للسيدات

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز ثلاث محكمات، للمشاركة في بطولة اتحاد شمال افريقيا للسيدات، التي تقام في تونس.

وتقام البطولة خلال الفترة من 24 الجاري، وتمتد فعالياتها إلي يوم 2 ديسمبر المقبل، في مدينتي تونس وسوسة وحسب نظام البطولة، وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل منها ثلاثة منتخبات، على أن يلعب أول كل مجموعة لتحديد بطل البطولة، فيما يلتقي ثان المجموعة الأولى والثانية لتحديد المركز الثاني، وثالث كل مجموعة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.

بطولة شمال إفريقيا للكرة النسائية التي تستضيفها دولة تونس خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2025 بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا والأردن.

ثلاثي المحاكمات المصريات المقرر مشاركتهم في إدارة منافسات بطولة اتحاد شمال إفريقيا في تونس ادهم: اية خالد عنتر حكما للساحة ويعاونها الثنائى نادين محمد واشرقت قنديل كمساعدين.

ويشارك منتخب مصر للسيدات تحت 20 عاما بقيادة أميرة يوسف ضمن منافسات بطولة اتحاد شمال افريقيا بعد موافقة اتحاد الكرة استعدادا للمشاركة في قادم البطولات.