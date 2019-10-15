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ثقافة

المسرح الكوميدي يفتتح "حب رايح جاي" نهاية أكتوبر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:52 م
صدى البلد
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طارق موسى
قال الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح أن الفرقة تجري حاليا بروفات عرضها الجديد "حب رايح جاي" من تأليف سامح عثمان، ومن إخراج ياسر صادق، ومن المنتظر إفتتاح العرض في نهاية شهر أكتوبر الجاري على المسرح العائم بالمنيل.

ويقول الفنان ياسر صادق مخرج العرض المسرحي أن أحداثه تدور حول فكرة الحب وتأثيره في لم الشمل سواء في الأسرة أو في المجتمع بأشكاله ومراحله المختلفة، في قالب كوميدي استعراضي غنائي.

"حب رايح جاي" بطولة ميدو عادل، دنيا عبد العزيز،ميسرة، رشوان توفيق، فاطمة عادل، محمد حسني، محمود فتحي، ونجوم المسرح الكوميدي، ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهوارى، إستعراضات علاء ابو ليلة، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبد الوهاب.

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