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فن

الإسكندرانية الجدعة.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:32 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة ياسمين صبرى عبر حسابها بموقع إنستجرام صورة جديدة أثارت بها إعجاب متابعيها.

وظهرت ياسمين صبرى بشعر كيرلى وقميص باللون الأسود وبنطلون جينز مقطع، واعتمدت على تعبيرات الوجه الحادة والمكياج الهادئ.

ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى ياسمين صبرى وجاءت ابرز التعليقات: الإسكندراينة الجدعة , احلى ياسمين فى مصر , قمررر.
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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

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