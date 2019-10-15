اخبار الرياضة.. تحديد ملعب الزمالك.. حكم مصري لمباراة القمة.. وليد ازارو يفاضل بين البلجيكي وفرنسي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي:
رسميا.. الزمالك يواجه جينيراسيون على ملعب السلام بحضور 5 آلاف مشجع
أسفر الاجتماع الأمني مع مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عن حضور 5000 مشجع لمؤازرة ودعم الفريق.
اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إقامة مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك
كشفت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، عن مصير إقامة مباراة القمة رقم 119 بين الأهلى والزمالك، يوم السبت المقبل، فى إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
3 أسباب تمنع الزمالك من الاستغناء عن طارق حامد
أظهرت أزمة طارق حامد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر في الأيام الماضية، قيمة وأهمية اللاعب لدى نادى الزمالك وجماهيره.
مفاجأة .. وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي ويفاضل بين فرنسا وبلجيكا
تلقي المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي العديد من العروض الخارجية وخاصة الدوري الصيني.
لا يراه الجمهور.. مدرب المنتخب السابق يشيد بـ النني
أشاد محمود فايز المدرب المساعد لـ هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لـ منتخب مصر، بـ محمد النني نجم فريق أرسنال المعار لـ بشكتاش التركي.
أبرز النجوم الراحلين عن الزمالك فى يناير.. مفاجآت صادمة
قال برنامج "ميديا أون" المذاع على قناة أون سبورت إن هناك مفاجآت فى قائمة الراحلين عن نادي الزمالك فى يناير المقبل.
حكم مصري يقترب من إدارة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري
يدرس جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، الاستعانة بطاقم تحكيم مصري، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدروي الممتاز.
مدرب منتخب مصر يكشف موقف محمد صلاح من المعسكر المقبل
كشف طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني، موقف الدولي محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، من الانضمام للمعسكر المقبل لمنتخب الفراعنة.
رسميا.. الزمالك يواجه جينيراسيون على ملعب السلام بحضور 5 آلاف مشجع
أسفر الاجتماع الأمني مع مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عن حضور 5000 مشجع لمؤازرة ودعم الفريق.
اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إقامة مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك
كشفت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، عن مصير إقامة مباراة القمة رقم 119 بين الأهلى والزمالك، يوم السبت المقبل، فى إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
3 أسباب تمنع الزمالك من الاستغناء عن طارق حامد
أظهرت أزمة طارق حامد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر في الأيام الماضية، قيمة وأهمية اللاعب لدى نادى الزمالك وجماهيره.
مفاجأة .. وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي ويفاضل بين فرنسا وبلجيكا
تلقي المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي العديد من العروض الخارجية وخاصة الدوري الصيني.
لا يراه الجمهور.. مدرب المنتخب السابق يشيد بـ النني
أشاد محمود فايز المدرب المساعد لـ هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لـ منتخب مصر، بـ محمد النني نجم فريق أرسنال المعار لـ بشكتاش التركي.
أبرز النجوم الراحلين عن الزمالك فى يناير.. مفاجآت صادمة
قال برنامج "ميديا أون" المذاع على قناة أون سبورت إن هناك مفاجآت فى قائمة الراحلين عن نادي الزمالك فى يناير المقبل.
حكم مصري يقترب من إدارة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري
يدرس جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، الاستعانة بطاقم تحكيم مصري، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدروي الممتاز.
مدرب منتخب مصر يكشف موقف محمد صلاح من المعسكر المقبل
كشف طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني، موقف الدولي محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، من الانضمام للمعسكر المقبل لمنتخب الفراعنة.