حكم مصري يقترب من إدارة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

يدرس جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، الاستعانة بطاقم تحكيم مصري، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدروي الممتاز.



وقال جمال الغندور في تصريحات صحفية: "خاطبت جميع الاتحادات الأوروبية لاستقدام تحكيم يليق بمباراة الأهلي والزمالك، لكنني لم أحصل على أي رد حتى الآن".



وأضاف: "في حالة تعثر استقدام طاقم تحكيم لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، سيتم إسناد المباراة إلى طاقم مصري، أثق جيدا في الحكام المصريين".



ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بينا يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.