وصول وزراء الشرعية باليمن لـ"سيئون" تمهيدا لعودتهم إلى عدن



وأكدت المصادر - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أن وصول الوزراء جاء كخطوة أولى تمهيدا لعودة الحكومة بكامل أعضائها إلى البلاد، والوزراء الستة، هم: وزراء التربية والتعليم، والكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، والثقافة، والثروة السمكية، بالإضافة إلى نائب وزير الخدمة المدنية.



وكان في استقبالهم وكيل المحافظة ومساعدوه وقائد المنطقة العسكرية الأولى وعدد من مديري عموم مكاتب الوزارات بوادي وصحراء حضرموت.

يذكر أن الحكومة اليمنية غادرت منتصف أغسطس الماضي، المناطق المحررة عقب اشتباك المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.



وتشهد العاصمة المؤقتة عدن إجراءات أمنية في إطار التحضير لعودة الحكومة الشرعية لممارسة أعمالها فيها في ضوء التفاهمات الجارية برعاية السعودية في جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

أفادت مصادر حكومية يمنية، اليوم /الثلاثاء/ بوصول عدد من وزراء الشرعية اليمنية إلى "سيئون" في حضرموت تمهيدا لعودة الحكومة إلى عدن.