أول سوق حضاري مطابق للمواصفات البيئية في الجيزة.. صور

من جانبها، أعربت رئيس المجلس القومى للمرأة عن سعادتها بافتتاح السوق بعد تطويرها وما تتيحه من خلق مساحات لائقة للبائعات والسيدات المترددات على السوق.





وأكدت أن تطوير السوق امتد إلى ما هو أكبر من مجرد تطوير عمرانى، حيث قام المجلس من خلال تمثيله فى لجنة مباشرة أعمال تطوير السوق على تطوير للمبادئ والأفكار من خلال تحقيق فهم حقيقي لمفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك فى إطار ما يتماشي مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتى تنص على إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى التطوير العمرانى لجعل المدن والمساحات العامة اكثر ملائمة للمجتمع ككل وللنساء والفتيات بصفة خاصة كما يساهم السوق فى تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة حيث يضم ما يقارب 170 بائعة .

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، سوق زنين الحضاري بحي بولاق الدكرور كأول سوق يقام بأعلى المواصفات البيئية والحضارية لنقل الباعة الجائلين إليه بدلًا من استغلالهم لنهر الطريق، ما يسبب إعاقة الحركة المرورية ويسيء للمظهر العام للطريق.وأكد محافظ الجيزة أن تطوير سوق زنين يأتى ضمن خطة المحافظة في تطوير الأسواق العشوائية وغير الآمنة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات، مشيرا إلى أن السوق تضم 116 باكية وفرشا، وقد تم إنشاء بنية تحتية متكاملة للسوق من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإضاءة ونظام للتهوية ولإطفاء الحرائق، كما تم إنشاء أرصفة جانبية مظللة وجيدة الإضاءة للمشاة بطول 800 م2 للتسهيل على المترددين بالسوق.وقال اللواء أحمد راشد إن أعمال التطوير تمت من خلال منحة منفذة ببرنامج مشروع مدن آمنة خالية من العنف ضد المرأة والبنات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة الذى يهدف فى جزء من أنشطته إلى التطوير العمرانى للمساحات العامة لكى تصبح أكثر أمانا للمجتمع بشكل عام والفتيات والسيدات بشكل خاص.وأوضح أنه تم تدعيم محيط السوق بمنطقة ألعاب مؤمنة للأطفال على مساحة 160 م2 نظرًا لأن ثلثى البائعين والمترددين على السوق من النساء، كما تم تدعيمها بأعمدة إنارة حديثة، إضافة إلى أنه تم تطوير شارع زنين تزامنا مع النقلة الحضارية التى تنفذ بالمنطقة.وأضاف أن السوق تم بناؤها فى منتصف تسعينيات القرن الماضي، وكان بحاجة ماسة إلى التطوير، وقد تم البدء فى أعمال تطويره نهاية شهر أكتوبر 2018 وقد تضافرت الجهود لسرعة الانتهاء منه لخدمة أهالى بولاق الدكرور.وأشار محافظ الجيزة إلى أن البائعات تلقين تدريبات لمحو الأمية من خلال المجلس القومى للمرأة للمساعدة فى نجاح أعمالهن، مؤكدا تشكيل لجنة إدارة للسوق تتضمن تمثيلا متوازنا من الرجال والنساء من أجل تحسين التواصل بين البائعين والبائعات ومسئولى المحافظة.وتفقد محافظ الجيزة ورئيس المجلس القومى للمرأة باكيات سوق زنين من الخارج والداخل، كما استمعا لآراء البائعين، فيما تم إنجازه بالسوق من أعمال، وتم التشديد على ضرورة الحفاظ على السوق باعتبارها مصدر دخلهم، كما حرص محافظ الجيزة على الاستماع إلى آراء المواطنين.وأكدت أنه بعد التطوير اصبح الوصول إلى سوق زنين سهل بالنسبه للنساء والأطفال حيث تم دعم السوق بمهابط خاصة لعربات الأطفال والكراسي المتحركة.حضر فعاليات افتتاح سوق زنين الحضارى جيلان المسيرى نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشيرى كارلين رئيس بعثة الوكالة للتنمية الدولية بمصر والدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورئيس حى بولاق الدكرور ورئيس جهاز التفتيش ونواب مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور.