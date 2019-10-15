بالبصل وجل الصبار.. طرق تكثيف ونمو الشعر

لا شك أن شعر البنت من أكثر ما يميزها، فهو تاج على رأس الفتيات، كما يرغب الجميع في الحصول على شعر أطول وأكثف، ولا تتوقف الرغبة في نمو الشعر على شعر الرأس فقط، بل ترفب العديد من الفتيات والسيدات في الحصول على رموش وحواجب أكثف لتظهر بشكل أجمل، هناك طرق عديدة للحصول على هذا منها عمليات التجميل ومنتجات التجميل باهظة الثمن، لكن لحسن الحظ نشر موقع "bright side" طرق طبيعية لتكثيف ونمو الشعر.



- تكثيف ونمو الشعر :

على الرغم من انتشار الشعر القصير إلا أن الشعر الطويل الكثيف سيظل علامة مميزة للأنوثة، لكن بسبب الضغوطات النفسية وقلة التغذية قد يتأثر نمو الشعر و يبدأ في التلف و التساقط، لكن لحسن الحظ يمكن حل تلك المشكلة عن طريق مزج عصير البصل بالماء ووضعهم على الشعر لمدة 30 دقيقة لأكثر من مرة في الأسبوع.



- تكثيف الحواجب :

يعتبر الحاجب الكثيف أصبح ضمن مواصفات الجمال والجاذبية في الفترة الأخيرة، لذلك من الجيد أن يكون هناك زيت مثل زيت الخروع الذي من شأنه تكثيف الحواجب بشكل ملحوظ، كل ما هو مطلوب وضع قطرات من الزيت على الحاجب يوميًا قبل النوم.



- تكثيف الرموش :

يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين (هـ) والمعادن والمواد المغذية الأخرى التي تساعد على تحفيز نمو الرموش عن طريق اختراق المسام، كما يساعد مزيج هذا الزيت مع جل الصبار على تحسين كفاءة النمو والمساعدة في جعل الرموش طويلة وسميكة.

