نجل طلعت زكريا يوجه رسالة مؤثرة إلى والده الراحل

نشر عمر نجل الفنان الراحل طلعت زكريا صورة تجمعه بوالده، الذي رحل منذ أيام قليلة بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عامًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وعلق عمر على الصورة قائلا :" يا رب تكون بخير ومرتاح يا حبيبي، الحمدلله الدنيا زي الفل وكله تمام أنتا بس اللي ناقصنا بتوحشنا كل يوم أكتر من اللي قبله بس معلش ده حال الدنيا".



وأضاف عمر قائلا :" خلاص هانت عن قريب هنتجمع كلنا وربنا يجمعنا بيك في الجنة، سيرتك هتخليني رافع راسي الشوية اللي فاضلين ،أحسن الواحد مبقاش قادر يقعد وانتا مش فيها إلى اللقاء يا حبيبي".

