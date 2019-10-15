رئيس جامعة المنصورة يتفقد تطوير الوحدات والأقسام بمستشفى الأطفال

تفقد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة ما تم تنفيذه بعمليات التطوير والإحلال والتجديد لمختلف الأقسام بمستشفى الأطفال الجامعى، فى إطار خطة المستشفى لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية، التى تقدمها الوحدات الداخلية والأقسام.



رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد الرفاعى مدير المستشفى والدكتورة أمانى شومة نائب مدير المستشفى والدكتور مجدى أبو الخير رئيس قسم الأطفال والدكتور نبيل بلاط المستشار الهندسى لرئيس الجامعة وأسامة عبد الفتاح موسى، أمين عام الجامعة، أمل المتولى أمين المستشفى .



ويتم تنفيذ المراحل النهائية لخطة تطوير وتحديث بعض الوحدات داخل المستشفى بقيمة إجمالية تصل إلى 23 مليون جنيها، وتشمل تطوير قسم عمليات الحوادث وتشمل غرفة عمليات استقبال حوادث وغرفة عمليات مناظير الحوادث، الحضانات بالدور السادس، بالإضافة إلى وحدة الغدد الصماء والسكر بالدور الثاني وتحديث جهاز الأشعة المقطعية.