الأندية المصرية في الأدغال الأفريقية

جاءت قرعة دور المجموعات، بدورى رابطة أبطال افريقيا، التى أجريت يوم الأربعاء الماضى، سهلة نوعًا ما للنادى الأهلى، بعد أن أوقعته القرعة فى المجموعة الثانية رفقة أندية النجم الساحلى التونسى، والهلال السودانى، وبلاتينيوم بطل زيمبابوى.



فرصة الأهلى كبيرة، ليس فى التأهل لدور الـ8، ولكن فى تصدر مجموعته، وسبق للنادى الأحمر تحقيق أكبر فوز على النجم الساحلى خلال تاريخ مواجهاتهما الأفريقية بنتيجة 6 /2 فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال 2017، كما حقق لقب بطولة أفريقيا على حساب الهلال السودانى عام 1987، أما بالنسبة لفريق بلانتيوم الزيمبابوى، فلم يلتق من قبل بالنادى الأهلى.



أما نادى الزمالك حال تخطيه عقبة جينراسيون فوت السنغالى، فى مباراة الإياب من دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر ومن ثم تأهله لدور المجموعات، سوف يقع ضمن المجموعة الأولى "الصعبة" مع أندية أول أغسطس الأنجولى، ومازيمبى الكونغولى، وزيسكو الزامبى، بينما ينتقل الفريق الأبيض الى بطولة الكونفدرالية حال عدم تأهله لدور المجموعات، ويلتقى بطل بنين فى دور الـ32 مكرر.



الزمالك مطالب بتقديم عرض قوى أمام فريق جينراسيون فوت السنغالى، وتحقيق فوز كبير خاصة بعد حالة التعنت التى صنعها الفريق السنغالى وأدت إلى انسحابه فى المباراة الماضية بحجة تمسكه باللعب فى القاهرة ونقل المباراة لبرج العرب، وبدلا من قيام الكاف باحتساب النتيجة لصالح الزمالك، قرر إعادتها يوم الخميس 24 اكتوبر باستاد السلام بالقاهرة.



جماهير الزمالك تنتظر انتفاضة نجومها أمام الفريق السنغالى، ودك شباكه بعدة أهداف مع تلقينه درسًا فى فنون الكرة تجعله يتذكر الزمالك مدى الحياة ويلعن اليوم الذى امتنع فيه عن اللعب أول مرة، وفى أبسط الأحوال، لا بديل للفريق الأبيض عن الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين فى حالة تمكن الفريق السنغالى من إحراز أى هدف.



وفى بطولة الكونفدرالية، ابتسم الحظ لفريق المصرى البورسعيدى، بعد أن أوقعته قرعة دور الـ32 مكرر أمام فريق كودور بطل سيشل، الذى ودع دورى أبطال أفريقيا بفضيحة، بعد أن تلقى هزيمة مذلة على يد فريق صن داونز بنتيجة 1/16 بمجموع المباراتين.



فرصة الفريق البورسعيدى كبيرة لتحقيق نتيجة عريضة أمام فريق كودور الضعيف، والتأهل لدور المجموعات من البطولة، ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب يوم 30 اكتوبر بسيشل، فيما يقام لقاء الإياب يوم 5 نوفمبر فى مصر.



وفى نفس البطولة، يلتقى فريق بيراميدز فى دور الـ32 مكرر نظيره يانج أفريكانز التنزانى، صاحب المشاركات العديدة فى البطولات الأفريقية، وهى مباراة صعبة نوعًا ما لممثل مصر الذى يسير بخطى ثابته فى البطولة، ويقام لقاء الذهاب فى تنزانيا يوم 30 أكتوبر، فيما يقام لقاء العودة بمصر يوم 5 نوفمبر.



الأندية المصرية الأربعة مطالبة بالمنافسة الشرسة على لقب بطولتى افريقيا، وعليهم من الآن الاستعداد الجيد فنيًا وبدنيًا ونفسيًا للمعمعة القادمة داخل الأدغال الأفريقية، من أجل تحقيق الانتصارات والمضى قدمًا نحو التأهل للأدوار التالية، والانطلاق بقوة لإضافة لقبين جديدين لمصر، واعتلاء منصات التتويج الافريقية.