مفاجأة.. تسريب يكشف المتوج بالكرة الذهبية وماني يطيح بـ محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تسريب بعض الوثائق التي تتضمن الترتيب النهائي للمترشحين بالتتويج بالكرة الذهبية والتي تمنحها مجلة " فرانس فوتبول الفرنسية "، لأفضل لاعب خلال عام "2019.



ونشر موقع " تريبيونا "، الإسباني وثيقة أكد أنها متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضمنت الوثيقة التي تم تداولها تواجد ليونيل ميسي على رأس القائمة برصيد "252" نقطة "، يليه فان ديك برصيد "224"، نقطة ثم كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بـ 181 نقطة ".





وتواجد الفرعون المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي في المركز السادس برصيد "49" نقطة "، يليه أليسون في المركز الرابع برصيد "57" نقطة "، وساديو ماني في المركز الخامس برصيد " 51" نقطة .



وتحدث الشخصي الذي قام بتسريب الوثقية في تصريحات لموقع " تريبيوتا "، الإسباني أنه حصل على تلك الوثيقة عقب انتهاء كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي والتي أقيمت في تركيا حيث أكد أن أحد المسؤولين بالاتحاد الأوروبي تركها عقب انتهاء المباراة .



ومن المقرر ان يتم الكشف عن المتوج بالكرة الذهبية في "2" ديسمبر المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس ، ولكن مازال الجميع في تعجب الآن عقب الإفصاح عن تلك النسخة خصوصا بعد ازالتها من الحساب الرسمي التي تواجدت عليه من قبل أحد الأشخاص .





