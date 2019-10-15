مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير يفتح باب استقبال مسابقة الطلبة

أعلنت إدارة مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير برئاسة المخرج محمد محمود عن فتح باب استقبال الأفلام الخاصة بمسابقة الطلبة بالدورة السادسة والتى تقام مطلع العام المقبل.



وأكد المخرج مونى محمود المدير الفنى للمهرجان أن إستقبال أفلام الطلبة سوف يستمر من اليوم 15 اكتوبر وحتى 15 من شهر نوفمبر المقبل.



وقد أشار المخرج محمد سعدون مدير المهرجان إلى إستمرار الناقد والصحفى محمد نبيـل على رأس المركز الصحفى للعام الثالث على التوالى.



الدورة السادسة من المهرجان تقام فى الفترة من 26 يناير الي 31 يناير المقبل، وذلك بعد تغيير موعد إقامتها بدلا من شهر إبريل.



مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الأسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان هدفه نشر ثقافة الفيلم للقصير وتبادل الثقافات العربية، كما ينظم المهرجان ورش وندوات فنية مجانية على مدار العام.



