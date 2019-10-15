محمود الخطيب ومجلس الأهلى فى عزاء والدة علاء عبد الصادق .. صور

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، محمد الدماطي وطارق قنديل اعضاء مجلس ادارة، وخالد بيبو، وضياء السيد، ياسر ريان، محمد عمارة، محمد سراج، عبد الناصر محمد، العامري فاروق، هشام العامري، أحمد سليمان، على المشاركة فى عزاء والدة علاء عبد الصادق، نجم الأهلى والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالأهلى، من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.



يذكر ان والدة علاء عبد الصادق لاعب النادي الأهلي ومدير الكرة بالنادي السابق توفيت امس الاثنين بعد صراع طويل مع المرض، وتم تشييع جثمانها ودفنه بمقابر الاسرة.



