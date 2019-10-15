أبو الغيط: تركيا سهلت مرور عناصر إرهابية للأراضي السورية .. فيديو

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجميع يعلم أن هناك عناصر إرهابية عبرت من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا وبلدان عربية عبر الحدود التركية، مؤكدا أن تركيا شجعت العناصر الإرهابية بالدخول إلى الأراضي السورية.



أضاف "الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، أن تركيا الآن تتهم الدول العربية التي تتصدى لعملها العسكري في سوريا بأنهم يؤيدون الإرهاب.



وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أن هناك 500 ألف سوري على الأقل قد قتلوا خلال الغارات التركية.



وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن دخول قوة عسكرية على أرض عربية مهما كان الرأي أو التقييم يعد عدوانا.

