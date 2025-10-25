قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النصر يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الحزم بثنائية نظيفة
وحشتنا.. إعلامي: النهاردة محمد سلام واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة
تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
أبو الغيط: ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل استقرار غزة
أبو الغيط: الأمن والإستقرار في غزة تعرضا لهزة كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ترقب في الأسواق.. مفاجأة أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب اليوم، تذبذبا محدودا على المستوى المحلي خلال تعاملات أمس السبت في حدود الـ 12 جنيها، وسط استقرار عالمي.

وسجل سعر الذهب عيار 24 أول تعاملات اليوم 6331 جنيها للجرام وظل يتحرك صعودا وهبوطا إلى أن وصل إلى 6343 جنيها.

تترقب الأسواق قرارين مهمين نهاية الأسبوع الحالي، لهما تأثير مباشر على سعر الذهب.

من المتوقع أن يشهد اجتماع البنك الفيدرالي في 29 أكتوبر المقبل تخفيضًا في سعر الفائدة، مما سيعزز ارتفاع سعر المعدن الأصفر.

إضافة إلى ذلك، يُنتظر لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني لمناقشة الرسوم الجمركية. ففي حال توصلا إلى اتفاق، قد يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على الذهب، أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يشهد الذهب ارتفاعًا جديدًا مع تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم ، ضمن نشرته الخدمية:


خسائر الذهب 


وعلى مدار الأسبوع الماضي هوي سعر جرام الذهب مقدار 450 جنيها في المتوسط  ليستمر نزيف الخسائر .


اخر تحديث لسعر الذهب


سجل سعر الذهب  5500 جنيه لعيار 21 الاكثر انتشارا .


سعر الذهب عيار 24 

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6320 جنيها للبيع و 6343 جنيها للشراء


سعر الذهب عيار 21 


ووصل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 5520 جنيها للبيع و 5550 جنيها للشراء 


سعر الذهب عيار 18 


سجل سعر الذهب عيار 18 بين الأعيرة الذهبية نحو 4724 جنيها للبيع و 4757 جنيها للشراء


سعر الذهب عيار 14


بلغ سعر عيار 14 الأدنى فئة نحو 3600 جنيه للبيع و 3700 جنيه للشراء 


سعر الذهب عالميا


وصل سعر أوقية الذهب الي 4112 دولار 


سعر الجنيه الذهب اليوم 


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 44 الف جنيه للبيع و 44.4 الف جنيه للشراء 


اتجاهات الذهب عالميا 


يتجه الذهب لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت 9 أسابيع، بعد أن شهدت السوق حركة تصحيحية كبيرة للأسعار إثر إعادة تقييم موجة الصعود التي دفعت المعدن إلى نطاق التشبع الشرائي.

قلص سعر الذهب خسائره اليوم بعد صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي جاء أفضل من المتوقع، ما عزز رهانات الأسواق على مزيد من التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. تراجعت عوائد السندات مع توقع المتعاملين لاحتمال مرتفع بتنفيذ خفضين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، وهي خطوة عادة ما تدعم الذهب لكونه أصلاً لا يدرّ فائدة.

الذهب ملاذ آمن

يواصل المستثمرون مراقبة فرص تحسّن العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ للاجتماع الأسبوع المقبل في محاولة لتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة. ومن شأن أي اتفاق أن يخفف من حدة التوترات الجيوسياسية التي دفعت الطلب على أصول الملاذات الآمنة مثل الذهب.

بدأت موجة الصعود القوية منتصف أغسطس، ودفعت الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 4381.52 دولار للأونصة الإثنين الماضي، قبل أن تتوقف فجأة في اليوم التالي مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح. وتزامن الهبوط مع تخارج كبير من قبل الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، والتي سجلت أمس الأول أكبر تراجع يومي في حجم الأصول منذ 5 أشهر، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".

قالت المحللة الاستراتيجية في شركة "ساكسو كابيتال ماركتس" (Saxo Capital Markets) تشارو تشانانا: "يبدو أن التصحيح بدأ يستقر، لكن المشاركة الواسعة من المستثمرين الأفراد تعني أن مستويات التقلب ستظل مرتفعة على الأرجح"، و"مستوى المقاومة الرئيسي التالي يقع قرب 4148 دولاراً، لكن حدوث اختراق مؤكد فوق 4236 دولاراً سيكون ضرورياً لتأكيد عودة الزخم الصعودي".

موجة صعود الذهب

ارتفع الذهب بنحو 57% منذ بداية العام الحالي، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية وبما يُعرف بـ"تجارة خفض القيمة"، إذ يتجنب المستثمرون الديون الحكومية والعملات لحماية أنفسهم من تفاقم العجز المالي. كما عززت توقعات السياسة النقدية الميسّرة من جاذبية الذهب الذي لا يدرّ عوائد.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب مصر سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

ترشيحاتنا

خالد الجندي

خالد الجندي: السنة النبوية كنز لم يُكتشف بعد

خالد الجندي

خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف

جانب من اللقاء

شيخ الأزهر يدعو لإنشاء لجنة من حكماء القارة الإفريقية وأبرز القادة الدينيين لتخفيف حدة النزاعات

بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد