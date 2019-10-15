طريقة عمل البطاطس الهندية .. لذيذة وجديدة



مقادير البطاطس الهندية

2 بطاطس كبيرة مسلوقة ومبشورة

1/2 ملعقة ص كركم

1/2 ملعقة ص جراما مسالا

4 ملعقة ك زيت

زيت كثير للقلي

2 ملعقة ك كزبرة خضراء مفرومة

6 ملعقة ك سميد

ماء حسب الحاجة

2 كوب دقيق

1 ملعقة ص كمون ناعم

1 ملعقة ص بابريكا

القليل من الشطة



طريقة عمل البطاطس الهندية

* اخلطى في العجان البطاطس والدقيق والسميد والزيت والتوابل والبقدونس.

* قلبى الخليط حتى الحصول على عجينة وتغطى العجينة واتركيها لترتاح 20 دقيقة تقريبا.

* قطعى العجينة كور بحجم متوسط وتفرد على الزيت جيدًا ثم اقليها في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبى.

نقدم لكم طريقة عمل البطاطس الهندية بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سى بى سى سفرة.