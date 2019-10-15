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مرأة

طريقة عمل البطاطس الهندية .. لذيذة وجديدة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:07 م
طريقة عمل البطاطس
طريقة عمل البطاطس الهندية .. لذيذة وجديدة
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل البطاطس الهندية بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير البطاطس الهندية
2 بطاطس كبيرة مسلوقة ومبشورة
1/2 ملعقة ص كركم
1/2 ملعقة ص جراما مسالا
4 ملعقة ك زيت
زيت كثير للقلي
2 ملعقة ك كزبرة خضراء مفرومة
6 ملعقة ك سميد
ماء حسب الحاجة
2 كوب دقيق
1 ملعقة ص كمون ناعم
1 ملعقة ص بابريكا
القليل من الشطة

طريقة عمل البطاطس الهندية
* اخلطى في العجان البطاطس والدقيق والسميد والزيت والتوابل والبقدونس.
* قلبى الخليط حتى الحصول على عجينة وتغطى العجينة واتركيها لترتاح 20 دقيقة تقريبا.
* قطعى العجينة كور بحجم متوسط وتفرد على الزيت جيدًا ثم اقليها في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبى.
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