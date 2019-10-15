البيطريين .. فقدان ذاكرة وهلوسة .. و للإنسان أعراض إصابة حمى الوادي المتصدع

قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنة سلامة الغذاء، ان حمى الوادي المتصدع (Rift Valley Fever )، هي مرض حيواني فيروسي يصيب الحيوانات كالمواشي والجمال والأغنام والماعز لكنه اكثر انتشارا في الاغنام في المقام الأول ، ويمكن أن يصيب البشر أيضًا، و تم اكتشافه في منطقة الوادي المتصدع بكينيا عام 1913 وظهر في مصر عام 1970، 1980، وعاود الظهور عام 1993 وتم القضاء عليه .



وأوضحت زكي، في بيان لها علي صفحات التواصل الاجتماعي، طرق الإصابة البشرية، والذي ينتقل من خلال ملامسة الدم أو أعضاء الحيوانات المصابة أثناء الذبح والتقطيع، أو أثناء المساعدة في ولادة الحيوانات، أو أثناء القيام بالفحص والكشف البيطري، أو نتيجة التخلُّص من جثث الحيوانات أو أجنتها المجهضة نتيجة الإصابة بالمرض .



بالإضافة إلى لدغات البعوض و الذباب الماص للدماء الحيوانات المصابة، و احتمالية انتقال المرض عبر شرب اللبن الغير مغلي او الغير مبستر من الحيوانات المصابة، ومن خلال استنشاق هواء ملوث بإفرازات حيوانات مصابة، والجروح عن طريق سكاكين ملوثة بإفرازات حيوانات مصابة ، او اختلاط الجروح بافرازات تلك الحيوانات



وأشارت ان الفئات الأكثر تعرضًا للمرض هم :



* مربي المواشي.

* المزارعين.

*العاملين في المجازر من أطباء بيطريين وعمال وفنيين

* الأطباء البيطريِّـين المخالطين لحيوانات مصابة سواء للعلاج او التوليد او باجراءات التلقيح الصناعي .

* العاملين في المختبرات .



وعن أعراض حمى الوادي المتصدع، اضافت زكي، ان في الحيوانات تشمل : إجهاض ، ارتفاع الحرارة ونفوق في الحيوانات الصغيرة .



وفي الإنسان تشمل :



1_ أعراض الإصابة الخفيفة :



بعد مدة حضانة تتراوح من يومَيْن إلى ستة أيام دون ظور أعراض مميزة ، فمن الممكن أيضًا أن تظهر الأعراض التالية :



* حمى شبيهة بالإنفلونزا

* آلام في العضلات

* آلام في المفاصل

* صداع.



قد تظهر بعض الأمراض التي تشمل تيبُّس الرقبة، والحساسية للضوء، وفقدان الشهية، والقيء. وفي المراحل المبكرة للمرض قد يُظَنّ أن هؤلاء المرضى مصابون بالتهاب السحايا.



تستمر هذه الأعراض لمدة قد تصل الى إسبوع ثم يحدث التحسن نتيجة ظهور الأجسام المناعيه في الدم .



2_ الشكل العنيف من المرض :



على الرغم من ان الإصابات البشرية في معظمها خفيفة ، لكن قد يتطور المرض الى صورة عنيفة في أشخاص لهم مناعة ضعيفة او صغار السن، قد يظهر المرض على شكل متلازمة من ثلاث متلازمات :



المتلازمة العينية :



يشمل أعراض عينية ، تصاحبها آفات شبكية، وتبدأ الآفات العينية في الظهور بعد أسبوع إلى ثلاثة أسابيع من ظهور أول أعراض المرض، وعادةً ما يعاني المرضى من تغيُّم أو نقص الرؤية، وقد يختفي المرض من تلقاء نفسه دون ترك تأثيرات دائمة خلال 10 إلى 12 أسبوعًا، ومع ذلك، عندما تحدث الآفات في الشبكية يصاب 50% من المرضى بفقدان مستديم للرؤية دون حدوث وفيات .



إلتهاب السحايا والدماغ:



يبدأ هذا الشكل من المرض عادة بعد أسبوع إلى أربعة أسابيع من ظهور أول أعراض الحمى وتشمل الأعراض ؛ الصداع الشديد، وفقدان الذاكرة، والهلوسة، واختلاط الذهن، والتوهان، والدُوار، والاختلاج، وقد تصل الى الغيبوبة، وقد تظهر مضاعفات عصبية بعد ذلك (بعد أكثر من 60 يومًا) وينخفض معدل الوفاة بين المرضى الذين يعانون فقط من هذا الشكل من المرض، ولكن من الشائع أن يتخلف عنه قصور عصبي قد يكون وخيمًا.



حمى النزفية :



تظهر أعراض هذا الشكل من المرض بعد يومين إلى أربعة أيام من العدوى ، وتبدأ بأعراض تشير الى خلل كبدي ، كظهور الصفراء ، ويعقب ذلك ظهور اعراض نزفية ، مثل القيئ الدموي ، ظهور الدم في البراز ، الطفح جلدي أو الكدمات (الناتجة عن النـزف في الجلد) النـزف من الأنف أو اللثة، وغزارة الطمث والنـزف ويصل معدل الوفيات في هذه الحالات إلى حوالي 50%، وتحدث الوفاة عادةً بعد ثلاثة أيام إلى ستة أيام من بداية ظهور الأعراض النزفية المصاحبة بظهور الصفراء.