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مرأة

العلاج بالمساج.. طريقة جديدة لعلاج هذا المرض الخطير

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:13 م
صدى البلد
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نهى حمدي
بين العلاج الكيميائي والعمليات الجراحية وغيرهما من الطرق العلاجية، يحتار مرضى السرطان بين هذا وذاك أملًا في الشفاء، لتدخل إلى قائمة العلاجات الخاصة بالسرطان العلاج بالتدليك "المساج".

وقال "مارك إنيس" ، أخصائي التدليك ومدرب رئيسي في الدورة التدريبية حول علاج السرطان بالمساج، أنه عند القيام بالأداء الصحيح ، يمكن أن يكون التدليك وعلاجات الوجه مريحة للغاية للمرضى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي هذا المجال تقوم إحدى الجمعيات الخيرية بأوروبا بإعداد دورة بتدريس أسلوب "الريشة" للتدليك وغيرها من فنون العلاج، وتعتبر هذه الجمعية معتمدة من قبل الجمعية الطبية التكميلية ، ما يعني أن المعالجين الذين يكملون الدورة يجب أن يكونوا قادرين على الحصول على تأمين لعلاج مرضى السرطان.

ورغم من الدعم الواضح فأن مرضى السرطان يحملون مخاوف من التعرض للتدليك وكذلك أصحاب الصالونات ومراكز المساج، خوفَا من أن تزداد خطورة المرض وثقله عليهم، وكان الخوف من ذلك اعتقاد خاطئ بأن التدليك يسرع الدورة الدموية وتدفق الدم ، وتنمو الخلايا السرطانية في الدم، وبالتالي سينتشر السرطان.

وجدت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي في عام 2013 أن التدليك لا يحسن فقط نوعية الحياة للمرضى المصابين بالسرطان المتقدم ، ولكن يقلل من الألم ويحسن النوم.
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