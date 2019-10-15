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برلمان

أهمها أسعار المياه .. البرلمان يحاصر وزير الاسكان بـ 33 طلب إحاطة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:45 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تشهد الجلسة العامة البرلمان الثلاثاء المقبل برئاسة الدكتور على عبد العال، نظر33 طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتضم الطلبات 17 طلب إحاطة عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، و9طلبات إحاطة وسؤالان عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي.

وتضم طلب إحاطة وسؤال عن ارتفاع أسعار فواتير المياه،وطلبات إحاطة مقدمة من العضو أيمن أبو العلا، عن رغبة الأهالي بمنطقة شرق ابني بيتك في بناء سور خرساني يفصل بينهم وبين المقابر.، والعضو غادة صقر، عن قرار وزير الإسكان رقم 1018 لسنة 2018 بشأن اشتراطات ارتفاعات المباني ومخالفتها للواقع بالقرى، و العضو رانيا السادات، عن سرعة إنهاء إجراءات التخصيص والاستعلام البنكي وكذلك إدخال المرافق لراغبي استلام وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد، و العضو لطفي شحاتة، عن عدم تثبيت العمالة المؤقتة في المجتمعات العمرانية الجديدة، والعضو أحمد علي إبراهيم، عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، والعضو شيرين فراج، عن إضافة قسم الهندسة الطبية لمركز بحوث الإسكان.

وتضم طلب مناقشة عامة مقدم من العضو فوزي فتى وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية.
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