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تعليم

مخيم الجوالة بجامعة المنيا يشهد الاحتفال بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:33 م
جوالة جامعة المنيا
جوالة جامعة المنيا
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ايمن رياض
أقامت جامعة المنيا احتفالية كبيرة احياها طلاب الجامعة ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية التي تقيمه الجامعة خلال شهر أكتوبر، تحت شعار " العبور الجديد" تخليدًا لذكرى انتصارات أكتوبر، وبث روح الانتماء للوطن في نفوس الشباب، وذلك برعاية من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة.

شهد الاحتفالية التي أقيمت بالمخيم الدائم للجوالة والخدمة العامة، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات ووكلاؤها والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق فريق طلاب من أجل مصر، ومنسقو الأنشطة بالكليات، ومحمد حسن مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ومديرو الإدارات والأخصائيون بالإدارة العامة لرعاية الطلاب والكليات.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي "إننا نحتفل اليوم بذكرى نصر أكتوبر وما تحقق من عبور حقيقي في الدولة المصرية في كافة الأصعدة، سواءً ما نشهده من إنجازات على أرض الواقع في إنشاء المدن الجديدة، والمصانع، وإنشاء الكباري والطرق الجديدة، وإحداث تطورات عديدة وتوسيعات في قناة السويس، مما يجعلنا نشعر بالفخر بذكرى الانتصار العظيم وبالعبور الجديد".

كما أشاد رئيس الجامعة بالطلاب وبمشاركتهم الفعالة في إحياء احتفالية ذكرى النصر، مؤكدًا أن اهتمامهم وحرصهم على هذا الظهور المشرف يُدل على مدى انتمائهم وحبهم للوطن، كما أشاد بإدارة رعاية الطلاب المركزية، وبالكليات وبمجهوداتهم وتميزهم في كل ما يُقام بالجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة الممر الصحفي الذي ضم مجموعة من الصحف المصرية والعالمية والعبرية التي سجلت انتصارات أكتوبر المجيدة، وتخلل الاحتفالية تقديم عروض تمرينات رياضية قدمها طلاب كلية التربية الرياضية، شملت عرضا بعنوان" ضفوف المراوح" على أنغام أم كالسيوم، وعرض للكارتيه، والتايكوندو، واختتمت الاحتفالية بفقرة سمر قدمها منتخب الجوالة، ضمت تقديم أغان وطنية متنوعة.

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