نادر شوقى يقترح هذا الملعب لاستضافة مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك

تحدث نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة عن اقتراحه باستضافة ملعب لمباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك.



وقال نادر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ليه تم الأخذ بالاقتراح انه لخدمة الأهلي؟، السنة الي فاتت انا اتنازلت عن خوض مباراة الدور الاول امام الزمالك ونقلتها للدور الثاني".



وأضاف "انا طلبت لاعبين من الزمالك ورفضوا، والأهلي طلبت منه لعيبة تانية ورفضوا برضه".



وعن نتائج فريقه، قال نادر شوقي "مش بقيم الفريق بالمباراة، عندنا جهاز فني وإدارة محترمة، التقييم سيكون بعد نهاية الدور الأول".

