Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار نادي الزمالك الثلاثاء 15-10-2019

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:40 ص
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:


- حصل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق الأبيض اليوم التي اقيمت على ملعب النادي.


- خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال.


- قام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الصربي ميتشو بتصعيد الثلاثي أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبدالمجيد من قطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة في التدريبات الجماعية والمقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

Advertisements

ترشيحاتنا

فتوى تاريخية .. أحمد موسى: الانضمام لجماعة الإخوان حرام شرعا .. فيديو

من 30 إلى 50 ألف جنيه.. خفض أسعار شيفروليه ماليبو 2019 الجديدة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بخصوص قمة الأهلي والزمالك.. تفاصيل جديدة

بعد الهجوم عليها مجددا .. رحلة شيرين بين اعتزال الفن و السوشيال ميديا

أول تعليق من أردوغان على دخول الجيش السوري مدينة منبج

نتائج الدور التمهيدي لكأس مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة وصول عمران خان إلى المدينة المنورة

رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي ويصلي فيه.. صور

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة