اخبار نادي الزمالك الثلاثاء 15-10-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:









- حصل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق الأبيض اليوم التي اقيمت على ملعب النادي.









- خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال.









- قام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الصربي ميتشو بتصعيد الثلاثي أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبدالمجيد من قطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة في التدريبات الجماعية والمقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.