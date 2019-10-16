يا خسارة فلوسي.. تعليق ساخر من مرتضى منصور على تأجيل القمة.. فيديو

عقب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرار تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، لأجل غير مسمى، لدواعٍ أمنية، بعد أن كان مقررًا إقامتها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.





وقال مرتضى منصور، في تصريحات هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم: كنت مع اللاعبين في تدريباتهم، وأعلنا استعدادنا للقمة بشكل طبيعي، لكن التأجيل جاء بقرار الدولة ، وتعظيم سلام للأمن ونقبل اي قرار يصدر لمصلحة الوطن، لأنني رجل دولة.





وأكد: "الدولة ليست مطالبة بالتوضيح لمرتضى منصور أو محمود الخطيب رئيس الأهلي سبب تأجيل المباراة ، واستكمل ساخراً ، يا خسارة فلوسي، فقد قمت بحجز 10 تذاكر لي ولأسرتي في القطار للسفر إلى الإسكندرية من أجل المباراة.