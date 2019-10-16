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أخبار البلد

أيمن عبد المجيد: حفل تكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين.. السبت

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:02 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، إن حفل تكريم المتفوقين من أبناء الزميلات والزملاء المتفوقين، سيُقام- إن شاء الله- في السادسة من مساء السبت المُقبل، ١٩ أكتوبر بمسرح نقابة الصحفيين.

وأضاف عبدالمجيد، إن برنامج الحفل يتضمن عرضًا مسرحيًا، سيكون مفاجأة للحضور، بما يحويه من إبداع لمجموعة أطفال موهوبين، وما يحمله العمل من رسائل ومضامين إيجابية، عبر أداء ممتع للمشاهدين.

وأشار أيمن عبدالمجيد، إلى أنه بجانب شهادات التقدير، التي ستقدم للأبناء، لتحفيزهم على مواصلة التقدم والنجاح، فإن الهيئة العامة للكتاب، ستقدم هدايا للمكرمين تتمثل في عدد من إصداراتها، التي تُناسب كل مرحلة عمرية.

ودعا أيمن عبدالمجيد جموع الصحفيين، للمشاركة في الحفل، الذي يُنظم للمرة الأولى، متمنيًا النجاح للموسم الأول، وأن يتحول إلى تقليد دائم يُنظم كل عام، عبر لجنة الرعاية الاجتماعية، بما يعمق أواصر الترابط بين أسر الزملاء الصحفيين، ويدفع الأبناء للتنافس على أعلى الدرجات، في المراحل الدراسية المختلفة.
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