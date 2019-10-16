الكوماندوز.. فريق يد الزمالك يحتفل مع الجماهير أمام مطار القاهرة.. فيديو وصور

وصلت بعثة فريق يد الزمالك إلى مطار القاهرة ، حاملة كأس دوري أبطال إفريقيا رقم 12 في تاريخ ، القلعة البيضاء، لتجد استقبالاً حافلاً من الجماهير أمام المطار.





وتوافد آلاف من جماهير الزمالك، على مطار القاهرة لاستقبال بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك، للاحتفال بهم ، وسط تكثيف أمني.





وبهذا الفوز أصبح الزمالك الأول أفريقيًا من حيث عدد الألقاب بـ 12 لقبا متفوقًا على مولودية الجزائر صاحب الـ11 لقبا والأهلى صاحب الخمسة ألقاب.





ولم تتوقف الأرقام القياسية للقلعة البيضاء عند ذلك الحد، فبعد هذا الانتصار احتفظ الزمالك بكأس البطولة مدى الحياة لفوزه بها للمرة الثالثة على التوالى بعد انتصاره في آخر بطولتين سابقتين على الأهلى والترجى التونسى.





وتعد هذه هى المرة الثانية التي يحتفظ الزمالك فيها بكأس البطولة بعد أن فاز بها لثلاث مرات متتالية أعوام 1979 و1980 و1981 وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي فريق سوى الزمالك.



