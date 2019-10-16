Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعلام الأزهر تستقبل الطلاب الجدد بالكشف عن فيروس سي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:50 ص
اعلام الازهر تستقبل
اعلام الازهر تستقبل طلاب الازهر بالكسف عن فيروس سي
Advertisements
محمد شحتة
انطلقت صباح اليوم بكلية الإعلام جامعة الأزهر فاعليات حملة ١٠٠مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية لدي الطلاب المقبولين بالكلية هذا العام ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي.

وتفقد الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام يرافقه الدكتور رضا أمين وكيل الكلية لجنة الفحص الطبي للاطمئنان علي سير أعمالها في توقيع الكشف علي طلاب الفرقة الأولي.

وأكد "السعيد" علي أهمية مشاركة الطلاب في المبادرة قائلًا" إن الشباب هم المستقبل والسواعد التي تبني مصر القوية ولن يتحقق ذلك إلا إذا كانوا بصحة جيدة, وتلك المبادرة التي أطلقها الرئيس وتبنها الأزهر بكافة مؤسساته وفي مقدمتها جامعة الأزهر هي خطوة نحو وطنٍ خالٍ من الأمراض التي تهدم البنيان وتعيق المواطن عن البناء والعمران.

وأضاف "السعيد" بعد توقيعه الكشف الطبي وسط جماهير الطلاب أنه أعطي توجيهاته لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس بحث الطلاب علي المشاركة, ووعدت بأن أكون قدوةً لهم وبالفعل أجريت الفحص الطبي وسط الحشود من الطلاب وهو ما كان له أثر فعال في مشاركتهم.
ومن جانبه أعرب الدكتور رضا أمين وكيل الكلية عن سعادته بالمشاركة الطلابية مؤكدًا أن مبادرة الرئيس التي تستهدف القضاء علي فيروس سي والضغط والسكر تمثل أهم الخدمات الطبية التي تقدمها الدولة للمواطن هذا العام نظرًا لاستهدافها أمراضًا يعاني منها الملايين أبناء الشعب.

ووجه "أمين" الشكر لجميع أفراد الطاقم الطبي من أطباء وممرضين ولمدير الكلية علي حسن تنظيم الحملة وتذليل العقبات وهو ما ساهم في نجاح الحملة.

وفي السياق ذاته أعلنت الدكتورة نهاد عبد الحميد مدير إدارة معامل منطقة وسط الدلتا ورئيسة الفريق الطبي "أن الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأن نتائج العينات سلبية بنسبة 100% ولا توجد حالة إصابة واحدة بفيروس سي إلي الآن"
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتابعان الكشف الطبى على الطلاب الجدد

100 مليون صحة تشارك في الفحص.. جامعة دمياط تجرى الكشف الطبي على الطلاب الجدد

ترشيحاتنا

هاني رمزي يكشف عن قائمته للاعبي أمم أفريقيا 2019.. فيديو

منى هلا تهاجم بطل فيلم The Joker .. إعرف السبب

ارفع قضية خلع.. تفاصيل جلسة كهربا مع أمير مرتضى للعودة للزمالك..فيديو

مؤلم.. قرود مختنقة بالحديد وكلاب تنزف حتى الموت.. والسبب فضيحة

حكم الصلاة بـ ثوب به ثقوب صغيرة.. الإفتاء توضح.. فيديو

الوسادة الخالية.. ياسمين رئيس تفاجئ متابعيها بـ إطلالة دون مكياج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوسادة الخالية.. ياسمين رئيس تفاجئ متابعيها بـ إطلالة دون مكياج

بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي

بـ الجينز المقطع.. ابنة فيفي عبده تشعل الـ سوشيال ميديا