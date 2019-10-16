إعلام الأزهر تستقبل الطلاب الجدد بالكشف عن فيروس سي

انطلقت صباح اليوم بكلية الإعلام جامعة الأزهر فاعليات حملة ١٠٠مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية لدي الطلاب المقبولين بالكلية هذا العام ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي.



وتفقد الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام يرافقه الدكتور رضا أمين وكيل الكلية لجنة الفحص الطبي للاطمئنان علي سير أعمالها في توقيع الكشف علي طلاب الفرقة الأولي.



وأكد "السعيد" علي أهمية مشاركة الطلاب في المبادرة قائلًا" إن الشباب هم المستقبل والسواعد التي تبني مصر القوية ولن يتحقق ذلك إلا إذا كانوا بصحة جيدة, وتلك المبادرة التي أطلقها الرئيس وتبنها الأزهر بكافة مؤسساته وفي مقدمتها جامعة الأزهر هي خطوة نحو وطنٍ خالٍ من الأمراض التي تهدم البنيان وتعيق المواطن عن البناء والعمران.



وأضاف "السعيد" بعد توقيعه الكشف الطبي وسط جماهير الطلاب أنه أعطي توجيهاته لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس بحث الطلاب علي المشاركة, ووعدت بأن أكون قدوةً لهم وبالفعل أجريت الفحص الطبي وسط الحشود من الطلاب وهو ما كان له أثر فعال في مشاركتهم.

ومن جانبه أعرب الدكتور رضا أمين وكيل الكلية عن سعادته بالمشاركة الطلابية مؤكدًا أن مبادرة الرئيس التي تستهدف القضاء علي فيروس سي والضغط والسكر تمثل أهم الخدمات الطبية التي تقدمها الدولة للمواطن هذا العام نظرًا لاستهدافها أمراضًا يعاني منها الملايين أبناء الشعب.



ووجه "أمين" الشكر لجميع أفراد الطاقم الطبي من أطباء وممرضين ولمدير الكلية علي حسن تنظيم الحملة وتذليل العقبات وهو ما ساهم في نجاح الحملة.



وفي السياق ذاته أعلنت الدكتورة نهاد عبد الحميد مدير إدارة معامل منطقة وسط الدلتا ورئيسة الفريق الطبي "أن الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأن نتائج العينات سلبية بنسبة 100% ولا توجد حالة إصابة واحدة بفيروس سي إلي الآن"