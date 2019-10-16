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أخبار العالم

إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى فى عيد العرش

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:02 ص
250 إسرائيلي يقتحموا
250 إسرائيلي يقتحموا المسجد الأقصى فى عيد العرش
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سمر صالح
اقتحم أكثر من 250 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وجاء الاقتحام تلبية لدعوات منظمات يهودية لتكثيف زيارات المكان احتفالًا بـ عيد العرش لدى اليهود.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن الاقتحامات تمت من باب المغاربة، ونفذ خلالها المستوطنون جولات استفزازية في المسجد، واستمعوا إلى شروحات حول الهيكل المزعوم الذي يقول اليهود إنه كان مشيدًا هناك، وسط توقعات بارتفاع أعدادهم خلال الأيام المقبلة.

ودأب المستوطنون في الأشهر الماضية على تكثيف الاقتحامات للأقصى مع تزايد دعوات بهذا الخصوص وجهتها منظمات متطرفة.

وشارك وزراء ومسئولون إسرائيليون في بعض هذه الاقتحامات، ما خلّف مزيدًا من التوتر مع الفلسطينيين.
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