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فن

في ذكرى رحيله.. ابنة عمر الحريري تخفي عليه مرضه 4 سنوات

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:18 ص
عمر الحريري
عمر الحريري
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آيه عاطف
تحلّ اليوم ذكرى وفاة الفنان عمر الحريري، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم الموافق 16 أكتوبر من عام 2011، بعد صراع مع المرض.

كان عمر الحريري أصيب بسرطان المعدة في آخر سنوات عمره، لكن ابنته "ميريت" أخفت عنه خبر مرضه لمدة 4 سنوات من عام 2007 إلى رحيله عام 2011.

وتزوج عمر الحريرى 3 مرات، الأولى من آمال عثمان، وبعد وفاتها تزوّج من نادية سلطان لكنهما انفصلا، وتزوج بعد ذلك من السيدة رشيدة رحموني، وأنجب منهن ثلاث بنات، وهن نيفين وميريت وبريهان، لذلك أُطلق عليه أبو البنات.

وزوجته الأخيرة مغربية الجنسية، وكان يكبرها بـ35 عامًا، إلا أنه أكد في تصريح له على أن فارق السن ليس عائقًا، وأنهما يعيشان في هدوء، ولقبه زملاؤه بـ"أبوالبنات"، لأنه أنجب فتاة من كل امرأة تزوجها، كما أنجبت ابنته الثالثة وهو في السبعين من عمره.
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