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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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فن

لبلبة :عادل امام أقنعني بالمشاركة في مسلسل صاحب السعادة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:17 ص
لبلبة
لبلبة
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شيرى نبيل
قالت الفنانة لبلبة بانها تفضل المشاركة في الأعمال السينمائية عن الدرامية لاسباب عديدة أبرزها أن هناك أكثر من كاميرا وهذا يجعلها تشعر بالتشتت .

تابعت لبلبة في تصريح لـ صدى البلد : الزعيم عادل امام أقنعني بالمشاركة في الأعمال الدرامية ، فاتصل بي وطلب منى المشاركة معه في مسلسل " صاحب السعادة " ولكني في البداية رفضت بسبب قلقي ولكن هو الذي أقنعني وقال لي أنا معاكي .

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول حياة بهجت "عادل إمام" بعد تقاعده من عمله، مع زوجته وأبناءه وأحفاده، وما يلاقيه من مشاكل بسبب غيرة زوجته الشديدة عليه، ومشاكل مع أبناءه وأزواجهم، وأحفاده بسبب اختلاف الأجيال بينهم.

يذكر أن الفنانة لبلبة كانت رئيس لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الروائية الطويلة بمهرجان الإسكندرية السينمائي، في الدورة الـ35، والتي انتهت فعالياتها الأحد الماضي.



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