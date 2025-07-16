طارق رضوان يبحث مع قيادات «مستقبل وطن» بدار السلام استعدادات الشيوخ 2025

عقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأمين أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، اجتماعًا تنظيميا موسعًا مع أمانة الحزب بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، في إطار الاستعدادات لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بحضور أمناء الوحدات القاعدية وعدد من قيادات الحزب التنظيمية بالمركز.

وتناول الاجتماع مناقشة الرؤية العامة وأهداف استراتيجية الأمانة المركزية للحزب بشأن التحرك الميداني والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تعزيز التواجد الحزبي الفعّال على الأرض من خلال التواصل مع المواطنين والاستماع إلى أولوياتهم واحتياجاتهم.

وأكد النائب طارق رضوان خلال اللقاء أهمية العمل الجماعي المنظم، وضرورة ترجمة ثقة القيادة السياسية بالحزب في كوادر الحزب إلى أداء ميداني ملموس، يعكس تطلعات الشارع ويعزز من فرص الحزب في الاستحقاقات المقبلة، مشددًا على أن المرحلة القادمة تتطلب الانضباط والجاهزية والعمل بروح الفريق.

وشهد الاجتماع عرضًا من أمناء الوحدات القاعدية حول الجهود السابقة وخطط العمل المستقبلية، فضلًا عن آليات تفعيل الحملات التوعوية والدعائية بما يتماشى مع السياسات العامة.