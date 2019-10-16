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اقتصاد

وزير الإسكان يلتقى استشارى مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
آمنة عبد العظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولى مكتب دار الهندسة، استشارى مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع، وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع القومى الهام، الذى يُعد الأول من نوعه فى الدولة المصرية، وسيكون مركزًا لريادة المال والأعمال.

وأوضح وزير الإسكان، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتولى شركة "CSCEC" الصينية، تنفيذ 20 برجًا بها، متعددة الأنشطة والاستخدامات، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلي برج بأفريقيا، بارتفاع 385 مترًا، حيث ستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد سير العمل بمشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم السبت الماضى 12/10/2019، ضمن جولته التفقدية للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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