وكيل محمد النني يكشف عن تلقيه اتصالات من كبار أندية أوروبا

كشف علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني، لاعب أرسنال والمعار إلى صفوف بشكتاش التركي، موقفه من الانتقال إلى الدوري الإيطالي، في يناير المقبل.



وتشير التقارير في إيطاليا، إلى انتقال محمد النني إلى صفوف إي سي ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل 15 مليون يورو.



وقال وكيل اللاعب خلال مداخلته في برنامج "سوبر تايم" على قناة "تايم سبورتس"، أن روما وميلان الإيطاليين تفاوضا لضم النني خلال فترة الانتقالات الماضية، ولكن المفاوضات لم تكتمل.



وتابع: "النني تلقى أكثر من عرضًا في الفترة الأخيرة، أبرزها وست هام يونايتد وليستر سيتي، إلى جانب بعض الأندية الإسبانية أبرزها فالنسيا، وسيلتا فيجو، وخيتافي، إضافة إلى شالكة الألماني وأكثر من فريق في الدوري الفرنسي.



وواصل: "اللاعب يعاني من سوء حظ كبير في بشكتاش، بسبب الطرد الذي تعرض له في مباراته الأولى، بالإضافة إلى عدم الاستقرار في الإدارة واستقالة رئيس النادي، لكنه مستمر في الفريق".



واختتم نظمي حديثه مشيرًا، إلى أن هناك فرصة كبيرة لعودة النني لصفوف أرسنال مرة أخرى، حيث عقد أوناي إيمري مدرب الجانرز جلسة مع اللاعب حول مستقبله قبل رحيله، مضيفًا أنه كان يريد خروجه للإعارة من أجل تطوير مستواه ومن ثم العودة مجددًا.