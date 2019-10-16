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رياضة

فرج عامر: اعترضنا على تأجيل القمة.. وملتزمون بجدول الدوري

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:57 م
صدى البلد
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نور عادل
أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن اعتراضه على تأجيل مباراة القمة لن يعيقه عن رغبته في نجاح منظومة الكرة بمصر.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتراضنا على تأجيل مباراة القمة، لا يعني عدم التزامنا بجدول الدوري ورغبتنا في نجاح منظومة كرة القدم خاصة الدوري العام المصري".

وخرج اتحاد الكرة المصري أمس في بيان رسمي يعلن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل في إطار الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.

وأكد اتحاد الكرة في بيانه أن هذا الأمر جاء بناء على تعليمات الجهات الأمنية والتي أكدت على صعوبة خوض اللقاء في تلك الأجواء.

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