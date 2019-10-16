رئيس جامعة الفيوم: تعاون مع الإنتاج الحربي لتصنيع أول حاسب تعليمي

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن الجامعة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لإنتاج أول حاسب تعليمي.



وأكد أن جامعة الفيوم تسير بخطوات طموحة بهدف تحقيق التقدم والارتقاء المنشود لرفعة شأن العملية التعليمية والبحث العلمي، مضيفًا أن إدارة جامعة الفيوم أتاحت كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتطوير ودعم الكليات من حيث الآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة.



وأوضح أنه تم تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير معامل قسمي الفيزياء والجيولوجيا والمتحف الجيولوجي مع تزويد قسم الرياضيات ببعض أجهزة الحاسب وتم التجهيز على أعلى مستوى من النواحي التكنولوجية فيما يتعلق بالبنية التحتية والأجهزة وتزويدها بشاشات عرض جديدة بالتعاون مع عدد من المتخصصين الألمان في هذا الشأن معلنًا عن إتاحة المعامل لطلاب كلية العلوم والكليات الأخرى.



وأشاد أ.د عرفة صبري بما تملكه كلية العلوم من كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بإخلاص وتفانٍ لخدمة وتطوير الكلية والجامعة على حد سواء، وأشار سيادته إلى زيادة النشر العلمي للكلية خلال الفترة الأخيرة وكذلك زيادة أعداد رسائل الماجستير والدكتوراه كما تم اعتماد دبلوم الميكروبيولوجي التي تمنحها الكلية بالتعاون مع وزارة الصحة.



كما أعلن حصول خريجي الكلية على (13) منحة من إجمالي (120) منحة على مستوى الجامعات المصرية من علماء الجيل كما تم الحصول على أجهزة بحثية من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأن الكلية في طريقها للحصول على أجهزة من المركز الأوروبي للأبحاث النووية.



حضر افتتاح معامل قسمي الفيزياء والجيولوجيا بكلية العلوم يرافقه الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عرفة صبري عميد كلية العلوم وعدد من عمداء الكليات بالجامعة ومستشاري رئيس الجامعة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة





