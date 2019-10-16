محمد فضل يكشف كواليس تأجيل مباراة الأهلي والزمالك وحقيقة استقالته من الجبلاية

أكد محمد فضل عضو لجنة تسيير أعمال اتحاد كرة القدم أن تأجيل مباراة القمة موضوع أمني بحت ولا مجال فيه للحديث مضيفا: إذا كان هناك ملاحظات في هذا الشأن لأي طرف فعليه العودة إلى الأمن ، لا سيما أن لائحة المسابقات أعطت الحق للأندية لتحديد ملاعبها بالتنسيق مع الأمن.



وأكد فضل أن العلاقة التي تجمعه مع جميع أعضاء لجنة الاتحاد وجميع أطراف المنظومة الكروية تتسم بالاحترام والتقدير ، ومن ثم لا صحة لما يردده البعض بتقديم استقالته من عضوية اللجنة.



كان اتحاد الكرة قد أعلن أمس تأجيل مباراة الأهلى والزمالك والتى كان من المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز .