جامعة الفيوم : حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الهندسة

شهدت ا الدكتورة جيهان عبد الرحمن واكب عميد كلية الهندسة و الدكتور محمد مصطفى العسلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية الهندسة .



وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب



أكدت أ.د جيهان واكب أن جميع العاملين بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والإداريين والعاملين يعملون من أجل هدف أساسي وهو تقديم خريج متميز متسلح بالعلم والخبرة اللازمة ليقود قاطرة التنمية في وطنه مؤكدة ً على ضرورة احترام الطلاب لقواعد تنظيم العمل بالجامعة .



كما أشار أ.د محمد مصطفى العسلي أن الكلية تعمل على مواكبة التطورات الحديثة في علوم الهندسة بجميع فروعها مؤكدا على أن كثير من خريجي الكلية احتلوا أفضل المراكز العلمية بمصر ودول العالم المختلفة مشيرة الي ان استثمار الكلية الرئيسي هو عقول أبنائها من الطلاب من أجل ذلك تتيح الكلية أحدث المعامل من أجل تحقيق هذا الهدف.



