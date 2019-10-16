رينيه فايلر يتحفظ على ضم كهربا للأهلي

تحفظ رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التعاقد مع محمود كهربا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وكشفت مصادر خاصة أن فايلر أبدى موافقته على التعاقد مع اللاعب في بداية الأمر لكنه بمجرد أن جلس مع وكيله المصري وتحدثا سويًا رفض ضم اللاعب دون إبداء أسباب لهذا الأمر.



وقالت المصادر إن فايلر متخوف من عدم انضباط كهربا حسب وصف المدرب نفسه لمقريبن منه.