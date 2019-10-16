تأجيل القمة طوق نجاة للمدير الفني لـ الزمالك في محطاته الأخيرة .. تفاصيل

رغم انتظار جماهير الكرة المصرية متابعة اللقاء الأهم في الكرة المصرية والذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك "، إلا أن هناك مستفيدا وحيدا من قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل حيث يصب القرار في صالح الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك لإعادة تصحيح مساره والحفاظ على مكانته التي بات على أعتاب الرحيل عقب تحقيق نتائج سلبية للغاية أثارت غضب جماهير أبناء عقبة .



وفيما يلي نرصد لكم أبرز محطات الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك منذ توليه قيادة الفريق وأهم المحطات التي تمثل له طوق النجاة للبقاء داخل القلعة البيضاء .



استطاع الصربي ميشو جذب أعين جماهير الكرة المصرية، خصوصا أبناء نادي الزمالك والذي لقب " بالمدرب الذي يعيد الأمجاد من جديد "، عقب تحقيق بطولة كأس مصر بعد هزيمة منافسه نادي بيراميدز بثلاثة أهداف نظيف وظهور لاعبي الفريق بتكتيك مميز للغاية .



ولكن تعثر فريق الزمالك وتعرض الصربي ميتشو للهزائم المتتالية وانخفاض مستوى الفريق وذلك عقب ضياع لقب السوبر المصري بالهزيمة من النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين يليها الهزيمة من فريق جينيراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف ،بالاضافة الى النتيجة التي أثارت غضب الجميع بالتعادل مع المنافس الصاعد إف سي مصر بهدف لكل منهما في بطولة الدوري المصري.



وعقب تحقيق تلك النتائج السيئة التي أثارت غضب الجماهير لم يعد أمام الصربي ميتشو سوى فرصة أخيرة للاستمرار في قيادة نادي الزمالك والنجاة من الرحيل المبكر .



- ثلاثة أشياء مفقودة بمثابة طوق النجاة للصربي ميتشو

أولا .. ثبات التشكيل

يعد ثبات التشكيل من أهم العوامل الرئيسية التي اعتمد عليها الصربي ميتشو في وضع التشكيل الفني لفريقه عقب خوض المباراة حيث يلجأ إلى تغيير اللاعبين في كافة المباراة التي يخوضها ، وهي أحد العوامل الرئيسية التي تفقد التجانس بين لاعبي نادي الزمالك وتسبب في توالي الهزائم في المباراة التي يخوضها ، الأمر الذي إثارة غضب الجماهير، خصوصا في ظل اعتماد الراحل كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك في تشكيل ثابت في خوض مبارياته وتحقيق نتائج إيجابية للغاية.



ثانيا.. تغيير خطة اللعب

يلجأ الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك إلى تغيير خطة اللعب التي يعتمد عليها في وضع التشكيل الفني للاعبين في كافة المباراة التي يخوضها ، والتي تتسبب في تشتيت اللاعبين وعدم قدرتهم على التوافق وإحداث التجانس بين اللاعبين مما يؤدي إلي فقد مستوى التفاهم داخل الملعب وفقد السيطرة على المباراة .



ثالثا.. اكتشاف قدرات لاعبي الزمالك

حتى الآن لم يتمكن الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك ، من اكتشاف قدرات لاعبي الزمالك والتوصل الي فهم مستوي اللاعبين وتوظيفهم في الأماكن الصحيحة التي تساهم في تحقيق المستوى الجيد والمطلوب ، بالإضافة إلى عدم سيطرته على أمور لاعبي الفريق وإحداث تغييرات جذرية بدون أي مبرر ، خصوصا في ظل احتياج لاعبو الزمالك إلى توافر ضبط النفس واكتساب الثقة من جديد.



وتعتبر المباراة القادمة خصوصا مباراة القمة التي لم يحسم موعدها حتى الآن هي الفيصل الأخير في مصير الصربي ميتشو داخل نادي الزمالك وفي الدورى المصرى .