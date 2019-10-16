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محافظات

توافد المريدين للمشاركة في احتفالات مشايخ الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي في طنطا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:58 م
مولد السيد البدوي
مولد السيد البدوي في طنطا
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احمد علي
بدأ توافد المئات من أتباع ومؤيدي الطرق الصوفية، منذ قليل على منطقة الساري بمدينة طنطا لحضور إحتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بمولد السيد البدوي.

ومن المقرر ان يترأس الاحتفال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وبحضور اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية .

كما يشارك عدد من المسئولين التنفيذيين وأعضاء مجلس النواب وأعضاء نحو 76 طريقة صوفية على مستوى الجمهورية.

كان قد أجرى اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية جولة تفقدية ميدانية لمتابعة والوقوف على كافة مراحل إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالمولد الأحمدي بطنطا وكذا قيام كافة القطاعات التنفيذية برفع حالة الطوارئ وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ الغربية خلال جولته التى واصلها طوال أسبوع الاحتفالات بالمولد منطقة الساري بسيجر والذى يضم 23 مخيمًا خاصًا بقطاعات المحافظة من (صحة – إسعاف – شباب ورياضة – حماية مدنية – كهرباء – طب بيطري – تموين – وحدات تأمين – شركة مياه الشرب والصرف الصحي) بالإضافة إلى 30 منفذًا للدخول والخروج من المنطقة – غرف تحكم ومراقبة تغطى أرض الساري بالكامل بعدد 16 كاميرا – 13 مولد كهربائي).. بالإضافة إلى مخيمات الموردين من جميع المحافظات.


توافد المريدين للمشاركة في احتفالات مشايخ الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي في طنطا
توافد المريدين للمشاركة في احتفالات مشايخ الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي في طنطا
توافد المريدين للمشاركة في احتفالات مشايخ الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي في طنطا
توافد المريدين للمشاركة في احتفالات مشايخ الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي في طنطا
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