من الأجمل .. تحدى فى مقاييس الجمال بين بيلا حديد وشقيقتها جيجى

حصلت عارضة الأزياء بيلا حديد على لقب أجمل امرأة في العالم بعدما جاء اسمها في أعلى اللائحة، محرزة تقدما بارزا على شقيقتها جيجي حديد وبيونسيه، وكارا ديليفين وكاتي بيري وذلك وفقًا لموقع "مترو" البريطاني.



وحطمت بيلا (23 عامًا) معدل تصنيف الجمال بملامحها التي أحرزت نسبة 94.37 في المئة.



واحتلّت بيونسيه المرتبة الثانية في اللائحة، تليها أنبر هيرد، وأريانا غراندي، وتايلور سويفت.