سعد عبدالحفيظ: فيلم أوتار مصرية تجسيد مبهر لتاريخ السمسمية

قال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن فيلم "اوتار مصري" يدور حول حكاية آلة السمسية ومدته تصل إلى 27 دقيقة فقط.



وأضاف عبدالحفيظ فى كلمته بعد عرض فيلم اوتار مصرية بنقابة الصحفيين اليوم، أن العرض مبهر وتم تكثيف تاريخ السمسمية في مدة قليلة ولكنها وافية لبيان أهمية دورها خلال الأحداث العصيبة، متمنيا للحضور الاستمتاع بالفيلم.



جاء ذلك خلال ندوة تعقدها نقابة الصحفيين، لإجراء مناقشة مفتوحة مع مخرج العمل عمرو حسين وعدد من المشاركين فيه سواء خبراء أو عازفين أو مؤرخين.



يتناول فيلم "أوتار مصرية" تاريخ آلة السمسمية الموسيقية في مدن القناة الثلاث (الإسماعيلية، بورسعيد، والسويس)، ويبرز الدور الوطني والنضالي لـ"السمسمية" على مر العصور منذ حفر قناة السويس في القرن التاسع عشر الميلادي وحتى نصر أكتوبر 1973، من خلال حوارات مع عدد من أبرز العازفين والشعراء والمغنيين والصحفيين والمؤرخين.



ويحضر عرض الفيلم، محمود سعد الإعلامي والكاتب الصحفي، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وجمال فهمى وكيل النقابة السابق، وسيد عبدالغني رئيس الحزب الناصري، صلاح زكي الكاتب والمؤرخ ومحمد الخولي خبير سابق في الأمم المتحدة، محمد عبدالغني النائب البرلماني.