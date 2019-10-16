BMW الفئة الثانية جراند كوبيه 2020 تنطلق رسميًا.. صور

كشفت بي إم دبليو عن الفئة الثانية جراند كوبيه الجديدة بأربعة أبواب، والتي ستوضع في المجال بين الفئة الأولى والثانية، وستتوفر بنسختين، الأولى بمحرك تيربو 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 228 حصانا وعزم دوران 350 نيوتن.متر، وتسارع إلى 96 كم\س في 6.0 ثانية.





أما نسخة M سبورت الثانية فتستخدم نفس المحرك ولكن بقوة 301 حصان وعزم دوران 450 نيوتن.متر، بتسارع إلى 96 كم\س في 4.7 ثانية، مع استخدام النسختين لنفس الجير الاوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع رباعي، مع توفر الدفع الأمامي كخيار.





وبالنسبة لنسخة M الأكثر رياضية فقد حصلت على نظام تعليق رياضي يؤدي لانخفاض ارتفاع السيارة بـ 0.4 إنش مع نظام توجيه أكثر رياضية وإطارات عالية الأداء والاحتكاك وجنوط 17 إنش مع توفر 18 إنش.





تصميم الفئة الثانية جراند كوبيه يشمل خط سقف مائل ونوافذ بدون إطارات مع داخلية فاخرة تشمل شاشة لمسية 10.3 إنش ولوحة عدادات رقمية 10.3 إنش وأنظمة سلامة مختلفة مثل الاستمرار في حارة الطريق والتحكم المتكيف في السير.



