عواصف برق وسحب من الكحول.. أشياء لن تتوقع وجودها في الفضاء

هل تساءلت يوما ما قد يكون في الفضاء؟ ربما هناك مخلوقات فضائية مثلما يظن الجميع، أو ربما هناك أشياء أغرب من ذلك؟.



في الحقيقة تم العثور على عدد من الأشياء الغريبة بالفعل في الفضاء، وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع LOLOWOT قائمة تضم 10 أشياء موجودة في الفضاء قد تفاجئك بمعرفة أنها موجودة بالفعل هناك.





متحف للفن



في عام 1969 وأثناء هبوط أبولو 12 على سطح القمر، تم إرسال أعمال آندي وارهول و 5 فنانين آخرين إلى القمر، في خطوة لإنشاء أول متحف فني على سطح القمر.



الـ كحول



هل تعلم أن هناك سحابة من الكحول كبيرة بما يكفي لصنع 400 تريليون تريليون بيرة تم العثور عليها في مجرة الطريق اللبني.



سحابة أورت



سحابة أورت Oort Cloud عبارة عن قطعة كبيرة من المساحة الجليدية التي تطلق المذنبات من حين لآخر، وهذا هو الشيء الذي يسمح لنا برؤية Halley’s Comet.



نجمة الموت



هناك نجمة في الفضاء تسمى نجمة الموت، وأطلق عليها هذا الاسم بسبب حقيقة أن النجم يدمر الكواكب بالفعل.



كرات الجولف



قرر آلان شيبرد، رائد فضاء أبولو 14، أن تكون لعبة الجولف على سطح القمر، حيث ترك كرات الجولف المستخدمة في اللعبة على سطح القمر عندما عادوا إلى الأرض.



البرق



هناك عدد غير قليل من عواصف البرق في الفضاء، معظمها موجود في مساحة فارغة وعادة حول الثقوب السوداء، ولكن هناك عاصفة إضاءة معينة تم رصدها، وهي أطول من مجرة ​​درب التبانة بأكملها.



حياة محيطية

هل فكرت يومًا في الحياة التي يمكن أن تكون في الفضاء؟ حسنًا، هل تعلم أن ناسا قد وجدت بالفعل علامات على وجود حياة في محيطات أكبر قمر في زحل؟





بدلة فضائية تم تحويلها لقمر صناعي

تعتبر SuitSat في الواقع بدلة فضاء قديمة تم تحويلها إلى قمر صناعي، وقد تم التفكير في البذلة بواسطة سيرجي سامبوروف وتم إطلاقها من المحطة الفضائية الدولية في عام 2006.