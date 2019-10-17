التحديات تنتظرك.. إعلامي تونسي ينتقد خطاب قيس سعيد بسبب حديثه عن فلسطين

انتقد الإعلامي التونسي محمد بوغلاب، خطاب الرئيس التونسي الجديدي، قيس سعيد، بعدما تمنى وجود علم فلسطين بجواره.





وتساءل محمد بوغلاب، في أحد البرامج على التلفزيون التونسي، "هل أنتخب قيس السعيد الشعب الفلسطيني، أم الشعب التونسي خرج لانتخابه، ولابد أن يتحدث إلى التونسيين".





وأضاف محمد بوغلاب، موجهًا حديثه إلى الرئيس التونسي "تخرج وتقول كنت أتمنى وجود علم فلسطيني بجانبي، ما الذي ستفعله هل ستحرك الجيوش الجرارة لتحرير فلسطين، وعندنا هم أكبر ينتظرنا، وعندنا مائة ألف عاطل عن العمل أعمارهم فوق 40 سنة، وأنت تقول لي علم فلسطين".





وتابع محمد بوغلاب "لا يمكن أن تساعد فلسطين إلا حين أن تكون تونس دولة قوية، وعل قيس سعيد ارتداء زي رئيس الدولة، هناك تحديات تنتظرك وخاطب التونسيين الذين انتخبوك ".



