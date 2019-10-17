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رياضة

شطة يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك ويتحدث عن قضية نادي القرن .. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:06 ص
عبد المنعم شطة المدير
عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي
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ياسمين تيسير
أكد عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" أن نادي الزمالك لديه شعبية كبيرة في دولة السودان تفوق الأهلي.

وقال شطة في تصريحات لقناة تايم سبورت إن غالبية الشعب السوداني ينتمي لـ فريق الزمالك التوفيق، مشددا على انه وقت قدومه للقاهرة كان لا يملك اي انتماء لأي من الناديين.

وأضاف شطة أن الزمالك نادي كبير وعظيم.

اما بشأن قضية نادي القرن فأكد أنه طلب من أي ناد يشكك في أحقية الأهلي بهذا اللقب أن يتقدم بشكوى رسمية للكاف من أجل الاستفسار عن الامر وسر تتويج النادي الاهلي بهذا اللقب.

وأضاف أن هناك لوائح و نقاطا هي من حسمت لقب نادي القرن لصالح النادي الأهلي.


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