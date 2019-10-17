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حوادث

ضبط عامل بحوزته 250 جرام حشيش وسلاح أبيض بسوهاج

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
حشيش
حشيش
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خالد رياض
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز العسيرات بسوهاج بحوزته ٢٥٠ جرام حشيش و٦ كنز بيره، واعترف بحيازته للمضبوطات بغرض البيع. 

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة العسيرات بورود محضر محرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتمكنهم من ضبط "هيثم. ع. م" ٣٠ عاما عامل ويقيم دائرة مركز العسيرات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي ٢٥٠ جرام، و٦ كنز بيره، سلاح أبيض "مطواه"، مبلغ 2250 جنيهًا، هاتف محمول. 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق. 

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